على خلفية الاحتجاجات في الأردن.. مباحثات بين العاهل الأردني وولي عهد أبو ظبي

A + A -

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الملك عبدالله الثاني تلقى، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك على وقع احتجاجات عارمة في الأردن.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

ولم تذكر "بترا" ما إذا تناولت المباحثات أزمة الاحتجاجات في الأردن المطالبة بإقالة الحكومة على خلفية قانون الضريبة والإصلاحات الاقتصادية، الا أن الأردن يشكو باستمرار من تراجع حجم المساعدات الخارجية والدعم الخليجي.