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وساطة «عُمانية» تمهّد لتفاهم سعودي - سوري

4
JUNE
2018
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روزانا رمّال-

 كشفت معلومات دبلوماسية رفيعة لـ «البناء» عن وساطة «عُمانية» متقدّمة تتضمّن مفاوضات حثيثة غير مباشرة بين الجانب السعودي والجانب السوري لبلوغ تفاهم يعترف بالحقائق «الجديدة» ويمهّد لتسوية كبرى بين البلدين. وأضافت المعلومات «كان من ضمن تحسين شروط التفاوض تسريع الحرب على «الحديدة» في اليمن لتحسين التفاوض هناك، لكن التصعيد السعودي لم ينجح في ذلك فتراجعت آفاق تحسين هذه الشروط لترتفع حظوظ التقارب حول سورية. وكان المبعوث الأممي وبعد تأخير شهر بانتظار حسم سعودي بالحديدة عاد مجدداً من دون أن يُستفاد من تلك المهلة المعطاة لحسم سعودي. وعلى هذا الأساس تتقدّم مساعي الوساطة بشكل بدأت ترجمته بإرسال رسائل سعودية مخففة حول تعاون الأسد بشأن الجنوب السوري بوجه الإيرانيين ما يفسّر هذا الخيار قبل أن يحصل وهو ترجمة لرغبة سعودية كبيرة في التقدّم في هذا المسعى تحضيراً لأرضية متوقعة لمفاوضات مباشرة بين مسؤولي البلدين».

ربما يفسّر الإصرار الروسي على فتح ملف الجنوب السوري بهذا التركيز وقوع المنطقة ضمن تطوّرين سياسي وعسكري واضحي المعالم يساعد في هذا قناعة سعودية بتحديد سلم أولوياتها في الصراع الدائر منذ 8 سنوات بانتفاء الحقائق والإنجازات التي يمكن الرهان عليها لقلب النظام في سورية ليحصر الخلاف اليوم بطهران التي تتعرّض لشتى أنواع الضغوط بقرار أميركي سعودي يحجّم دورها ويضغط عليها وعلى حلفائها أولاً بالملف النووي الإيراني والانسحاب الأميركي منه، وثانياً بالمزيد من العقوبات على حزب الله والتضييق عليه حكومياً ليصبح الملف السوري واحداً من الملفات القادرة على إيجاد إرادة تعاون في الملف اليمني إذا ما تمّ النجاح في التوصّل إلى مسودة دستور واضحة ومخرج أخير للأزمة التي لم تعُد تضاهي بالنسبة للمملكة مخاطر تعرّض أبرز مدنها للخطر، كما أن الأميركيين يسعون لتحسين واقع الحكم السعودي وتعزيز موقع محمد بن سلمان. وهو وزير الدفاع الذي يحمل كامل مسؤولية أي فشل في صدّ هجمات الحوثيين الصاروخية على البلاد.

تبدّلت الأولويات السعودية بتراجع القدرة على تحقيق المرجو منذ بداية الحرب السورية. وصار التعاطي مع بقاء الأسد أكثر وضوحاً في منابر سعودية إعلامية تخفف من وطأة تعاونه مع إيران، في محاولة للاستفادة من مقترح عودة الجيش السوري للجنوب على أساس خلافي مع إيران يصبّ في مصلحة الرياض صورياً ما يخفّف من مفاجأة الانعطافة السعودية المتوقّعة في الملف السوري عند الرأي العام العربي والدولي.

(بتصرّف)

البناء
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