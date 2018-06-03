living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوريات يجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل مساعدات غذائية

3
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن عامل إغاثة في سوريا أرغم أرامل فقيرات على تقديم صور عارية، مقابل تسليمهن مساعدات غذائية.
وبحسب المصدر، فإن عامل الإغاثة السوري المتورط في "المساومة الجنسية" سبق له أن حصل على معونات من الألبسة قدمتها منظمة " SKT Welfare" الخيرية، وهي مؤسسة غير حكومية مسجلة في بريطانيا.


وأظهرت رسائل اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، عامل الإغاثة أيمن الشعر، في ريف حلب الغربي، يطلب من النساء إرسال صورهن العارية مقابل إمدادهن بمعونات الغذاء.


ووافق عدد من النساء على إرسال صورهن العارية حتى يحصلن على الغذاء فيما رفضت أخريات أن يرضخن لذلك الطلب، ما أدى إلى حرمانهن من مساعدة كن في أمس الحاجة إليها.


ونقلت "سكاي نيوز" عن الصحيفة أن أغلب النساء اللائي جرى استغلالهن أرامل فقيرات، فقدن أزواجهن في الحرب السورية المستمرة منذ 7 أعوام.
ويورد عامل الإغاثة في رسالة لسيدة رضخت لمساومته "لك عندي ثلاث سلال كبرى من الغذاء، كل واحدة منها يتطلب حملها رجلين اثنين".
من ناحيتها، قالت المنظمة الخيرية أن لا علاقة لها بعامل الإغاثة السوري، موضحة أنها اعتمدت على شبكة خاصة لتوزيع المعونات في سوريا، وبالتالي، لم تتعاقد مع هيئات محلية.


وأضافت أن التقاط المدعو أيمن الشعر صورة بجانب شاحنة معوناتها، حتى يروج لنفسه، لا يعني وجود تعاون مع هيئة "الأحباب" التي ينتمي إليها.
من ناحيته، نفى عامل الإغاثة السوري ما نسب إليه، قائلا إن إحدى السيدات التي تبادل معهن الرسائل ليست سوى خطيبته السابقة.
ويستغل عمال إغاثة سوريون حاجة نساء أرامل إلى الغذاء لإطعام أطفالهم فيطلبون منهن خدمات جنسية، وفقا لتقارير حقوقية.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout