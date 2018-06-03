سوريات يجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل مساعدات غذائية

A + A -

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية أن عامل إغاثة في سوريا أرغم أرامل فقيرات على تقديم صور عارية، مقابل تسليمهن مساعدات غذائية.

وبحسب المصدر، فإن عامل الإغاثة السوري المتورط في "المساومة الجنسية" سبق له أن حصل على معونات من الألبسة قدمتها منظمة " SKT Welfare" الخيرية، وهي مؤسسة غير حكومية مسجلة في بريطانيا.



وأظهرت رسائل اطلعت عليها الصحيفة البريطانية، عامل الإغاثة أيمن الشعر، في ريف حلب الغربي، يطلب من النساء إرسال صورهن العارية مقابل إمدادهن بمعونات الغذاء.



ووافق عدد من النساء على إرسال صورهن العارية حتى يحصلن على الغذاء فيما رفضت أخريات أن يرضخن لذلك الطلب، ما أدى إلى حرمانهن من مساعدة كن في أمس الحاجة إليها.



ونقلت "سكاي نيوز" عن الصحيفة أن أغلب النساء اللائي جرى استغلالهن أرامل فقيرات، فقدن أزواجهن في الحرب السورية المستمرة منذ 7 أعوام.

ويورد عامل الإغاثة في رسالة لسيدة رضخت لمساومته "لك عندي ثلاث سلال كبرى من الغذاء، كل واحدة منها يتطلب حملها رجلين اثنين".

من ناحيتها، قالت المنظمة الخيرية أن لا علاقة لها بعامل الإغاثة السوري، موضحة أنها اعتمدت على شبكة خاصة لتوزيع المعونات في سوريا، وبالتالي، لم تتعاقد مع هيئات محلية.



وأضافت أن التقاط المدعو أيمن الشعر صورة بجانب شاحنة معوناتها، حتى يروج لنفسه، لا يعني وجود تعاون مع هيئة "الأحباب" التي ينتمي إليها.

من ناحيته، نفى عامل الإغاثة السوري ما نسب إليه، قائلا إن إحدى السيدات التي تبادل معهن الرسائل ليست سوى خطيبته السابقة.

ويستغل عمال إغاثة سوريون حاجة نساء أرامل إلى الغذاء لإطعام أطفالهم فيطلبون منهن خدمات جنسية، وفقا لتقارير حقوقية.