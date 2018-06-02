أردوغان يمنع عمل شركة "أوبر" للنقل في بلاده

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظر نشاط شركة النقل "تاكسي" أوبر (Uber) في بلاده لتنضم بهذه الصورة إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي فرضت حظرا مماثلا في أراضيها.

ونقلت صحيفة "Daily Sabah" التركية عن أردوغان: "وضعنا حدا لأعمال أوبر التي ظهرت (في تركيا). ولن تكون بعد الآن".

وأضاف أنه يوجد في تركيا نظام لسيارات الأجرة، مشيرا إلى أن العاملين في هذا النظام لن يسمحوا بتدمير أعمالهم.

وتابع: سنكون إلى جانب كل من يوافق على هذا القرار (حول حظر نشاط أوبر).

وكانت تركيا شهدت منذ بدء نشاط "أوبر" في تركيا عام 2014 موجة استياء من جانب سائقي سيارات الأجرة الذين بدأوا يشتكون من المنافسة غير المشروعة.