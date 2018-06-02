living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أمر ملكي سعودي بإنشاء وزارة جديدة

2
JUNE
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بإنشاء وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة جذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه داخل المملكة.
 
وأمر الملك، اليوم السبت، بتعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام"، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذوي العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي:
 
إنشاء وزارة باسم "وزارة الثقافة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة.
 
ثانيا، يعدل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".
 
ثالثا، تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذوي العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي:
 
1 - استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
 
2 - مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
 
وتم تعين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة. ويتولى الأمير عددا من المناصب الرفيعة، فهو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية، كما يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout