أمر ملكي سعودي بإنشاء وزارة جديدة

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بإنشاء وزارة جديدة للثقافة بعد فصلها عن وزارة الإعلام في إطار سياسة جذب المزيد من إنفاق السعوديين على الترفيه داخل المملكة.

وأمر الملك، اليوم السبت، بتعديل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام"، على أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذوي العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي:

إنشاء وزارة باسم "وزارة الثقافة"، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط الثقافة.

ثانيا، يعدل اسم "وزارة الثقافة والإعلام" ليكون "وزارة الإعلام".

ثالثا، تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، ومن تراه من الجهات ذوي العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخه بالآتي:

1 - استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بشأن نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

2 - مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بأمرنا هذا، واقتراح تعديلها، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وتم تعين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة. ويتولى الأمير عددا من المناصب الرفيعة، فهو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التي تشرف على تطوير تلك الوجهة السياحية التاريخية، كما يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بفرع الملك سلمان بالأسرة الملكية.