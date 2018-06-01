الخارجية السودانية تعلن الكشف عن أكبر عملية تزوير تقف وراءها سيدة من جنسية عربية

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن إحدى الهيئات التابعة لها كشفت عن شبكة تزوير تقودها سيدة من جنسية عربية.

وأفادت وكالة السودان للأنباء بأن المختصين في إدارة التوثيق بوزارة الخارجية نجحوا في كشف "أكبر عملية تزوير مستندات ممنهج تقوم به شبكة إجرامية تتزعمها سيدة من جنسية عربية، تعمل على استقدام عدد كبير من العمالة الأجنبية بطريقة غير شرعية".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر قوله إن "الوزارة بادرت بإخطار وزارة العمل والإصلاح الإداري بتفاصيل هذه الشبكة، كما شرعت عبر إدارة التأمين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة سلطات الشرطة والجهات ذات الصلة".

هذا، ولم تكشف السلطات السودانية عن هوية السيدة المعنية والبلد الذي تنتمي إليه، كما لم تكشف عن عدد أفراد هذه الشبكة المتورطة، فيما وصف بأكبر عملية تزوير منظم.