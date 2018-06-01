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وصول مساعدات أممية وكويتية إلى سقطرى

1
JUNE
2018
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وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى جنوبي اليمن، أول طائرة أممية تحمل مساعدات للمتضررين من إعصار ماكونو، الذي ضرب الجزيرة الأسبوع الماضي.
 
وقال مصدر في عمليات محافظة سقطرى، أمس الخميس إن "30 طنا من الأدوية والمساعدات الطبية، مقدمة من منظمة الصحة العالمية وصلت إلى مطار الأرخبيل كدفعة أولى تضم مضادات حيوية وسوائل وريدية ومستلزمات جراحية، وأدوية لعلاج الملاريا وغيرها".
 
وأشار المصدر إلى "أن الطائرة نقلت أيضا إلى جانب المساعدات الطبية، ألف علبة كرتون من المواد الغذائية، مقدمة من برنامج الغذاء العالمي".
 
وأضاف أن "طائرة أخرى وصلت إلى سقطرى تحمل 12 طنا من المواد الإغاثية، مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي، ضمن خطة عاجلة لمواجهة الأضرار التي لحقت بالمحافظة جراء إعصار ماكونو".
 
وكانت الأمم المتحدة أعلنت استجابتها لنداء الحكومة اليمنية لإغاثة سقطرى، بإرسال مساعدات عاجلة وفريق أممي وصل، يوم الثلاثاء الماضي، لإعداد تقرير شامل عن الاحتياجات ونوعية التدخلات".
روسيا اليوم
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