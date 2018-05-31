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تونس تتدخل لإعادة عائلة محتجزة بالسعودية.. ما قصتها؟

31
MAY
2018
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تونس- عربي 21 -
قالت وسائل إعلام تونسية الأربعاء إن عائلة تونسية كانت محتجزة في السعودية منذ سنوات تمكنت من استلام وثائق سفرها الخاصة تمهيدا لعودتها إلى تونس.
 
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن العائلة التونسية المحتجزة "تمكنت من تسلم جوازات السفر وتجديد الإقامة والشروع في الإجراءات اللازمة لتحضير العودة إلى تونس، وذلك بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية بتونس".
 
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الناطق الرسمي باسم جمعية "من حقي" أحمد قفراش قوله إن العائلة أبلغته بتسلمها جوازات سفرهم وتم تجديد إقامتهم، مشيرا إلى أن "الزوجين كانا يعملان في مجال التمريض في السعودية بموجب عقد مع وزارة الصحة التونسية".
 
ولفت قفراش إلى أنه تم احتجاز جوازات سفر العائلة و"تم رفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس منذ أكثر من خمس سنوات"، مضيفا أنه "تم إنهاء عقد الزوجة في العام 2013 تعسفا دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية بذمة المركز الطبي الذي كانت تعمل به".
 
وأضاف الناشط الحقوقي أن قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها ومنعها من العودة إلى تونس "تم اتخاذه ضد الزوجة عقابا على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها".
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