محكمة سعودية تنفذ حكما لمحكمة دولية بفرنسا ضد مؤسسة محلية لصالح شركة ماليزية

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طبقت محكمة سعودية حكما صادرا عن محكمة فرنسية قضى بإلزام مؤسسة سعودية بتسديد حقوق مالية لصالح شركة ماليزية.

وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية بأن محكمة التنفيذ في الرياض تولت تنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، نص على إلزام جامعة أهلية سعودية بتسديد مبلغ قدره 92 مليونا و 566 ألف ريال لشركة ماليزية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن تطبيق الحكم القضائي جاء استنادا "إلى نظام التنفيذ وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ، وبناء على اتفاقية نيويورك".

وذكر المصدر أن الشركة الماليزية لجأت إلى محكمة التنفيذ السعودية بالرياض، لتطبيق الحكم الصادر لصالحها من قبل محكمة التحكيم الدولية في باريس، وتبعا لذلك أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض قرارا قضائيا يلزم "الجامعة السعودية الأهلية" بسداد ما عليها من حقوق خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ.

ورأت الصحيفة أن تنفيذ مثل هذه الأحكام الأجنبية يعكس "قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة، بما يعزز من المناخ الاستثماري الآمن للاستثمار الأجنبي وفق بيئة قانونية مؤسساتية".

ولفت المصدر إلى أن قضاء التنفيذ السعودي "إضافة إلى اختصاصه في تنفيذ السندات المحلية، فإنه يختص أيضا بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من محكمة التحكيم الدولي، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية".