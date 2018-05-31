إسرائيل تصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية بالضفة

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وافقت إسرائيل، الأربعاء، على بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية جديدة في المستوطنات المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قد أعلن الأسبوع الماضي أنه ينوي طلب الموافقة على 2500 وحدة استيطانية جديدة.

من جانبه أكد نتنياهو، في وقت سابق، على أن إسرائيل ستواصل المساعي لتطوير المستوطنات في الضفة الغربية وتصادق على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.

والمستوطنات المركزية التي ستحظى بالخطط الجديدة للبناء هي "أرئيل، معالية أدوميم، ومعالية افرايم، وكريات اربع، وألفي مناشيه، أفني حيفتس، حيننيت، حلميش، طلمون، نافيه دنييل، كفار عتسيون، تانا عومريم".

ويرفض المجتمع الدولي، إقامة مستوطنات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويعتبره عقبة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويطالب بوقفه فوراً.

وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر 2016، قراراً يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية مخالفا للقوانين الدولية.