القبض على مسؤولين بمصر بعد تلقيهم رشا من شركات كبرى

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ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تلقيهم رشا من شركات كبرى لتجارة السلع.

وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين المقبوض عليهم تلقوا رشا مالية "تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها".