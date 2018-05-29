الشيخ تميم يصل الكويت ويبحث مع أميرها دعم العمل الخليجي

A + A -

عربي 21 - قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، ونظيره القطري تميم بن حمد آل ثاني، بحثا اليوم الإثنين، تعزيز العلاقات الثنائية ودعم العمل الخليجي.

وناقش الطرفان "سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ودعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية وطيدة".

وفي وقت سابق اليوم، ووصل أمير قطر إلى الكويت في وقت سابق في "زيارة أخوية" لم تحدد مدتها، يرافقه وفد رفيع المستوى.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى الكويت بعد أسبوعين من تسلمه رسالة من أمير الكويت، نقلها وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الصباح، 14 مايو/ آيار الجاري، ضمن جولة شملت السعودية والإمارات والبحرين وعمان.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

يشار إلى أن أول زيارة قام بها أمير قطر إلى الكويت بعد فرض الحصار، كانت تلبية لدعوة من الكويت لحضور القمة الخليجية الأخيرة في ديسمبر الماضي، حيث حضرها أمير قطر وغاب عنها زعماء دول الحصار.

وقطعت الدول الأربع، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.