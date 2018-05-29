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برلمان العراق يدعو لفرز يدوي محدود وإلغاء نتائج الخارج

29
MAY
2018
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لندن – عربي 21 -أصدر البرلمان العراقي قرارا حث فيه الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية، داعيا لإلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى.
 
وبحسب قناة السومرية التي نشرت نص القرار، برر البرلمان مطالبته بما قال إنها "توفر أدلة من تزوير إرادة الناخبين باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا".
 
كما تضمن القرار القيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10‎%‎ من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة إلكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.
 
ويرى مراقبون أن قرار البرلمان لا يعد ملزما أو واجب النفاذ لكون الجهة المخولة بالبت بالطعون وشؤون العملية الانتخابية هي المفوضية العليا للانتخابات.
 
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيسه سليم الجبوري وحضور 165 نائبا.
 
وفي السياق حذر رياض البدران رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية من خطورة تداعيات ما سماها "محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات" التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.
 
وقال البدران -في لقاء تلفزيوني- إن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.
 
وسبق أن أصدرت عدة شخصيات سياسية اتهامات بتزوير الانتخابات، من بينها زعيم تحالف الوطنية إياد علاوي الذي دعا إلى إلغاء النتائج متهما مفوضية الانتخابات بارتكاب "الفظائع والفضائح" أثناء تسيير الاقتراع.
 
يُشار إلى أن مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.
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