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طيارون أردنيون يسكبون الماء على ولي العهد.. لماذا؟

29
MAY
2018
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لندن- عربي21 -
نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، فيديو يظهر قيام طيارين عسكريين بسكب كميات كبيرة من المياه عليه.
 
 
 
وعلق ولي العهد على الفيديو عبر صفحته في "انستغرام": "'بعد أول رحلة طيران منفرد بالمروحية.. واجتياز تقليد الرش بالماء من زملائي الطيارين".
 
 
 
وقال أحد الطيارين العسكريين لولي العهد: "هذا (الماء) سيدي عشان المجهود اللي بذلناه.. ألف ألف مبروك".
 
 
 
وصفق بقية الطيارين مباركة لولي العهد بعد أول رحلة تحليق منفرد قام بها.
 
 
 
يذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله (24 عاما) يحمل رتبة ملازم ثان في الجيش الأردني، وأنهى دراسته في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في 2016.
 
 
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