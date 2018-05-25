بالفيديو: أسماء نشرت صورها على الفيسبوك.. ووقعت الكارثة!

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قالت أسماء، والدة الطفلة كارما والتي تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفاتها نتيجة الحسد بعد نشر صورها عبر موقع "الفيسبوك"، إنها ليست متقنعة بوفاة ابنتها نتيجة الحسد كما اعتقد البعض.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم"، مساء الخميس: "أنا مكنتش مخبية بنتي عشان تتحسد، أنا بلف بيها الدنيا كلها من يوم ما واتولدت، أنا بحصنها كل ما بخرجها وبقرأ المعوذتين على رأسها، ابني آدم أجمل منها، وكنت بنزله صور، بس ربنا خدها خلاص، أنا تعبت وأنا مش أول ولا آخر واحدة بنتها ماتت، حسوا بيا شوية، كفاية هي ماتت خلاص".

وأوضحت أن الجدل الذي أثير على الفيس بوك جاء نتيجة وفاة كارما بعد ساعات قليلة من نشر صورتها، لافتة إلى اضطرارها لغلق صفحتها على الفيس بوك بسبب كثرة الرسائل التي تتلقاها والتي تجاوزت 2000 رسالة يوميا عن وفاة كارما نتيجة الحسد.





مصراوي