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بالفيديو - نجاة ركاب طائرة من كارثة!

22
MAY
2018
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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطرارياً امس في مطار الملك عبد العزيز في جدة أثناء توجهها إلى مطار دكا ببنغلاديش، وذلك عقب تعرضها لخلل جراء تعطل العجلات الأمامية.


وبحسب صحيفة "القبس" السعودية فانه كان على متن الطائرة 151 راكبًا، وقد تم اجلاؤهم جميعاً فيما باشر مكتب التحقيقات وحوادث الطيران التحقيق في الحادثة.


وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الطيب، أنه في حوالي الساعة الثامنة بتوقيت المملكة من مساء امس، وبعد بدء الطائرة من طراز ايرباص (A330) رحلتها رقم 3818 من المدينة المنورة، متجهة إلى مطار دكا في بنغلاديش، حصل خلل في النظام الهيدروليكي فتقرر أن تعود الطائرة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.


وأضاف أنه وعند محاولة الهبوط تعذر إنزال العجلات الأمامية، وبعد عدة محاولات تقرر الهبوط بدون إنزال العجلات الأمامية وذلك بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، مؤكدا أن الطائرة هبطت بسلام.


ولفت المتحدث أن عدد الركاب 141 من الطائرة بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 10 أشخاص.

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