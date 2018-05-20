من البوسنة.. أول تعليق لأردوغان على مخطط محاولة اغتياله

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنَّه "تلقى معلومات من جهاز الإستخبارات التركي بشأن محاولة لإغتياله"، مشيراً إلى أنَّه "علم بذلك خلال زيارته إلى البلقان".

كلام أردوغان جاء خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس مجلس رئاسة الدولة في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش، في العاصمة البوسنية سراييفو، حيث قال: "وصلني خبر التخطيط لاغتيالي عند وصولي إلى البوسنة، ومن مدني بالمعلومات هي المخابرات التركية، لكنني لم أسلم، وأكملت برنامجي لأنني لا أخشى أحداً".

وتابع: "هناك الآلاف من الذين جاؤوا للقائي في البوسنة ويستحيل أن ألغي برنامجي، وسأبقى من أجل لقائهم، وسنكمل مسيرتنا".

وأعلن أردوغان عن استعداد تركيا "لتقديم الدعم الكامل والمستمر كي تتمتع البوسنة بالأمن والاستقرار والسلام الدائم، ونحن نعطي البوسنة أهمية كبيرة، وفي 24 حزيران ستكون لدينا انتخابات رئاسية وبرلمانية وكذلك في #البوسنة، وأتمنى أن تكون وسيلة خير على الدولتين".

وقال أردوغان: "نسعى إلى تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البوسنة وتركيا حتى تصل إلى مليار دولار، وتركيا تقوم بتقديم الحوافز الكاملة لجميع المشاريع من أجل الاستثمار في البوسنة ودول البلقان المختلفة".

ولفت إلى أنَّ "رجال الأعمال الاتراك جاهزون لتقديم الخبرة الواسعة في الاستثمار للبوسنة والهرسك"، مؤكداً أنَّ "تركيا لن تتخلى عن الإيفاء بوعودها، وسوف تسعى إلى انضمام البوسنة لحلف الشمال الأطلسي".

وشكر أردوغان "البوسنة والهرسك وبكر بيغوفيتش في وقوفهم إلى جانب تركيا في وجه تنظيم غولن الإرهابي، والجمهورية التركية تسعى كي تكون فعالة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع البوسنة، ولا نوايا أخرى لدينا".

وختم بالقول: "نتطلع لإنهاء وجود منظمة غولن الإرهابية في البوسنة والهرسك من خلال الجهود المتبادلة في أقرب وقت، ونحن منفتحون على جميع أنواع التعاون في هذه المسألة".