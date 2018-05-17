بوتين التقى الأسد.. وهذا ما دار بينهما

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التقى الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره السوري بشار الأسد في سوتشي اليوم، وأبلغ الاسد بوتين بأن الوضع في سوريا يتجه أكثر للاستقرار. ونتج عن اللقاء إيفاد وفد سوري إلى اللجنة الدستورية لدى الأمم المتحدة.

بدوره، هنأ بوتين الرئيس السوري بانتصارات الجيش السوري العسكرية وبالنجاح في مكافحة الإرهاب، وأكدا على ضرورة تهيئة ظروف إضافية لعملية سياسية كاملة في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "جرت محادثات معمقة بين الرجلين اللذين التقيا في 11 كانون الاول الماضي في قاعدة حميميم الروسية في سوريا".