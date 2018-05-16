فلسطينية 'بنت أصول'.. هكذا علّقت جيجي على 'مجزرة غزّة'!

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أعلنت عارضة الأزياء الاميركية من أصل فلسطيني جيجي حديد، تضامنها مع الشعب الفلسطيني ضد المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين في قطاع غزة.



وقالت حديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى، بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بدين أو تفضيل طرف على آخر، الأمر يتعلق بالجشع".



ونشرت جيجي، في تغريدة أخرى، صورة من موقع الجزيرة الإخباري باللغة الإنجليزية وأبرزت فيها جملة "كان أعلى معدل قتل للفلسطينيين في يوم واحد"، وصورة أخرى لمسيرات العودة الكبرى.