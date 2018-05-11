بعد نحو شهرين من مقتلها.. جثمان "مريم" وصل ..

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حفظت سلطات مطار القاهرة الدولي جثمان الطالبة مريم حاتم التي قتلت في 20 فبراير الماضي إثر تعرضها للاعتداء الوحشي في من قبل 6 فتيات في نوتنجهام ببريطانيا بإحدى الثلاجات.

وكانت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي قد استكملت اليوم "إجراءات وصول جثمان الطالبة مريم حاتم، بعد موافقة إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة ومراجعة التقارير الصادرة عن سبب الوفاة".

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وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه "تم حفظ جثمان الطالبة مريم بإحدى الثلاجات بقرية البضايع لحين اقتراب موعد صلاة الجمعة لاستلام الجثمان وخروجه مباشرة والاتجاه لمسجد الشربتلى بالتجمع الخامس للصلاة عليه ودفنه بمقابر الأسرة".

في هذه الأثناء "غادرت أسرة وأصدقاء أسرة الطالبة مريم مطار القاهرة متوجهين إلى منازلهم لحين عودتهم مرة أخرى لاستلام الجثمان من قرية البضائع".

مطار القاهرة الدولي استقبل فجر اليوم الجمعة "جثمان الطالبة مريم حاتم قادما من العاصمة البريطانية لندن بعد وفاتها في 14 مارس، بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشى من قبل 6 فتيات في مقاطعة نوتنجهام في 20 فبراير الماضي".

صلاة الجنازة على جثمان الضحية "مريم"، أقيمت عصر أمس الخميس بالمركز الإسلامي "بريجنت بارك"، وذلك قبل نقله إلى مصر.