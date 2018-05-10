الجيش المصري يعلن قتل 21 مسلحا في سيناء (شاهد)

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عربي 21 - أعلن الجيش المصري الخميس "القضاء على 21 مسلحا والقبض على 232 شخصا على خلفية قضايا جنائية، بالإضافة إلى ستة من العناصر التكفيرية" وفق تعبير بيان صادر عنه في اطار عملياته العسكرية في سيناء.

وأورد البيان الذي حمل رقم 21، تفصيلا لنشاطات الجيش المصري بشأن "العملية الشاملة سيناء 2018"، التي انطلقت في 9 شباط/ فبراير الماضي، وأشار إلى أنه "تم تدمير 391 ملجأ ووكرا ومخزنا جبليا تستخدمها عناصر تكفيرية، بالإضافة لعدد من المنازل والخنادق، شمال ووسط سيناء".

وأشار إلى "ضبط 30 سيارة، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، إضافة لتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر، وتدمير 17 سيارة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة في المنطقة الغربية لسيناء".

يذكر أنه منذ عام 2013، عقب الانقلاب العسكري في مصر، تخوض قوات الجيش المصرية، حملات أمنية ضد تنظيم الدولة في سيناء، في إطار فرض سيطرتها الأمنية على سيناء.