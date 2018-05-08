صدمة في جريمة قتل الزرزور!

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نفى المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء في العراق، عبد الستار بيرقدار، وجود خلفية إرهابية وراء مقتل مرشح ائتلاف الوطنية في الموصل، فاروق زرزور.

وقال بيرقدار في بيان إن: "التحقيقات الأولية للجريمة التي أودت بحياة المرشح والعضو في التجمع المدني (جزء من ائتلاف الوطنية)، كشفت عن عدم صلتها بالجرائم الإرهابية".

وأضاف أن: "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية"، وأن "نجل الضحية اعترف بقتله والده لأسباب تتعلق بخلافات عائلية".

من جهته، قال الناطق باسم الداخلية العراقية سعد معن، إن" قوات الشرطة في نينوى، وبعد أن شكلت فريق عمل برئاسة حمد نامس الجبوري، ويضم عددا من المحققين الأكفاء من نخبة ضباط شرطة نينوى، لمعرفة ملابسات حادث قتل المرشح والأستاذ في جامعة تكريت، فاروق زرزور، تبين أن الحادث جنائي، وقد حصل بسبب مشاكل وخلاف عائلي".

وقال مسؤولون إنه تم اعتقال نجل الضحية، البالغ من العمر 16 عاما، والذي اعترف بذنبه، حيث كان تحت تأثير الكحول، والتحقيقات جارية.

وقتل المرشح الأبرز في مركز نينوى، عن ائتلاف الوطنية، فاروق محمد زرزور، صباح أمس الاثنين، قرب منزله، في قرية اللازاكة، جنوبي الموصل. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن اغتياله.