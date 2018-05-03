تفاصيل جريمة قتل مقززة.. علاقة شاذة مع مسن انتهت بالذبح!

A + A -

بعد ساعات من العثور على جثته مذبوحا داخل شقته، نجح رجال الأمن والبحث الجنائي في مصر بكشف غموض مقتل تاجر في بداية العقد السابع من العمر داخل شقته، حيث تبيّن أن أحد المتعطلين عن العمل ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

وبدأت الواقعة ببلاغ رسمي من أهالي منطقة حلوان (جنوب القاهرة)، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة مملوكة لرجل مسن، الأمر الذي أثار شكوك جيرانه بوفاته، لينتقل رجال الأمن والبحث للوقوف على الحقيقة.

وبالفحص، والتتبع، وجمع المعلومات السرية، تم القبض على المتهم "أ.م" وهو في بداية العقد الرابع، وخلال التحقيقات الأولية، قال المتهم إنه اعتاد الذهاب إلى منزل المجني عليه، معترفاً أنه جمعته علاقة شذوذ جنسي بالمجني عليه لسنوات مضت.

وأضاف المتهم أنه يمر بظروف مالية صعبة، الأمر الذي جعله يفكر بقتل المجني عليه، للحصول على الأموال التي ظن أنه يحتفظ بها في منزله، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وقام بذبحه حتى تأكد من وفاته كي يستطيع البحث عن الأموال.