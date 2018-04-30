مذيعة 'BBC' تنهي حوارا مع خبير سعودي تهجم عليها

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أنهت إحدى مذيعات شبكة "بي بي سي العربية"، حوارها مع خبير عسكري سعودي، بعد تهجمه عليها خلال حلقة تلفزيونية.



المذيعة السورية دينا وقاف، وخلال استضافتها الخبير السعودي محمد القبيبان، وهو لواء ركن طيار متقاعد، سألته عن أي معلومات يملكها حول القادة المستهدفين في اغتيال رئيس المجلس السياسي التابع للحوثي، صالح الصماد.



إلا أن إجابة القبيبان كانت مثيرة للجدل، حيث قال: "بعد تصريح الصماد الهالك، باستهداف المملكة.. بدأت الاستخبارات بمتابعة 40 حراميا مطلوبين، هؤلاء لصوص".



المذيعة وقاف اعترضت على لغة القبيبان، قائلة إنها تتحدث له كخبير استراتيجي وعسكري، وطلبت منه الالتزام بأدبيات الحوار.



اعتراض وقاف لم يرق للقبيبان، الذي تهجم عليها قائلا: "لا إنتي ولا أي واحد بيعلمني أدبيات الحوار، وإذا انتي ما تأدبتي معي بأدبيات الحوار، أنا بعلّمك الأدب، فأرجو أن تكوني مؤدبة وتلزمي حدودك وتسألي السؤال".



وطلبت دينا وقاف من مخرج البرنامج قطع الحوار مع القبيبان، الذي عاد وقال لها "لا إنتي ولا 20 من أشكالك بيعلموني أدبيات الحوار".



وسجل مغردون سعوديون اعتراضهم على أسلوب القبيبان، قائلين إنه يسيء إلى الممكلة أولا، ولا يعطي انطباعا جيدا عن خبرائها العسكريين..



فيما أبدى آخرون تعاطفهم مع القبيبان، مشيدين بـ"وطنيته"، على حد وصفهم.

المصدر: عربي 21