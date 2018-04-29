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حقيقة الفيديو الذي يُظهر جثمان صدام سليما بعد 12 عاما من إعدامه!

29
APRIL
2018
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جثمان صدام سليما طيلة 12 سنة بعد موته.

وقد تمت مشاركة الفيديو أكثر من 9000 مرّة عبر مجموعة فيسبوكية اسمها Freedom Justice Diallogue Soninkara، وهي منتدى للمحادثة بين أفراد جماعة "سونينكي" التي تعيش في شرق أفريقيا بين السنغال ومالي وموريتانيا.

ويُظهر الفيديو نعشا مفتوحا وعليه العلم العراقي، وسط صياح العديد من الأشخاص "الله أكبر" عند رؤية وجه صدام المعدوم، ثم تتوقف الصورة على وجه صدام ، الذي يبدو سليما لم يؤثر فيه الزمن.

لكن في الحقيقة هذا المقطع مأخوذ من فيديو أطول مدة وأقدم تاريخا.

وعند البحث بالكلمات المفتاحية "Saddam Hussein buried" (صدام حسين مدفونا)، نجد هذه الصور التي نشرت في 6 كانون الثاني 2007 عبر يوتيوب وتظهر فيها مراسم دفن صدام حسين التي جرت في 31 كانون الاول 2006 في مسقط رأسه قرية العوجا قرب تكريت.

ويصوّر الفيديو أفراد من عشيرة “البو ناصر” التي ينتمي إليها صدام حسين وهم يشيعون نعشه ثم يدفنونه.

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