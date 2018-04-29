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انسحاب مرشحّة على خلفية نشر فيديو جنسي مزعوم لها!

29
APRIL
2018
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أدانت الأمم المتحدة "تشويه سمعة" مرشحات عراقيات للانتخابات البرلمانية القادمة و"ممارسة العنف" بحقهن بعد انسحاب إحدى المرشحات على خلفية نشر شريط جنسي مزعوم لها.

وانسحبت د. انتظار أحمد جاسم من السباق الانتخابي بعد نشر شريط جنسي على الإنترنيت وصفته بال "مزوّر".

كما قالت مرشحات أخريات إنهن واجهن أيضا إساءات على صفحات الإنترنيت.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن استهداف النساء لا يجلب "المعاناة" فقط للمرشحات، ولكنه أيضا "تهديد لنزاهة العملية الانتخابية".

وقال يان كوبيتش، الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، إن المرشحات العراقيات اللاتي سيتنافسن في الانتخابات التي ستجري في أيار/مايو المقبل يتعرضن لـ "أعمال مبتذلة" تطال الملصقات اللاتي تحمل صورهن، وإلى اعتداء يطال "سمعتهن وشرفهن".

وأضاف أنه التقى بعدد من المرشحات لمناقشة هذا "الوضع المنذر بالخطر".

كما قال: "إن أولئك الذين يقفون وراء أعمال التشهير عبر الإنترنت والمضايقة يحاولون تخويفكن، لخشيتهم من مرشحات متعلمات وفاعلات ومؤهلات ومتفتحات الذهن يطالبن عن حقٍّ بلعب دور هادف في الحياة السياسية في العراق".

وانسحبت د.انتظار جاسم، وهي أستاذة جامعية مرشحة ضمن قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، من المنافسة الانتخابية بعد انتشار فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي يزعم ناشروه أنه شريط جنسي.

وبعد أن قال كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك شبها بين من تظهر في الفيديو وبين د.جاسم، نشرت الأستاذة الجامعية بيانا قالت فيه إنه تمت فبركة الشريط وأنها ليست من يظهر فيه.

وبعد ذلك بوقت قصير انسحبت من الترشح.

كما انتشر فيديو على الإنترنيت يظهر مرشحة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي د. هيشو ريبوار علي، ترتدي ثوبا قصيرا في حفلة خاصة وذلك بعد سرقة هاتفها المحمول، وفقا لموقع أخبار روداو.

لكنها بقيت في المنافسة الانتخابية وقالت للمراسلين: "كنت مع زوجي في مناسبة خاصة ... لكل امرأة الحق بالتمتع بالحرية في حياتها الخاصة".

وفي العراق، يجب أن تشغل النساء ربع مقاعد البرلمان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات يوم 12 مايو/أيار وذلك لانتخاب الأعضاء الـ 328 لمجلس النواب، وهي المرة الأولى التي تجري فيها مثل هذه الانتخابات منذ هزيمة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر/ كانون الأول الفائت.

لكن التنظيم لا يزال يشكل تهديدا في بعض الأماكن ويخشى أن يهاجم بعض المراكز الانتخابية.

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