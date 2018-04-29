قناة إسرائيلية: ترامب سيعلن عن "خطة سلام" بعد افتتاح سفارة بلاده في القدس

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أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرح بعد افتتاح سفارة بلاده في القدس، خطة سلام جديدة، تتضمن تعويضات مالية للفلسطينيين.

ونقلت القناة الإسرائيلية "الثانية"، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إن "الأمريكيين سيعلنون خطة سلام بعد افتتاح السفارة الجديدة بالقدس".

ووفقا للمصدر نفسه، فمن المفترض أن تتضمن الخطة الأمريكية، تعويضات للفلسطينيين "في محاولة لإعادتهم إلى المشهد".

وربطت القناة بين زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إلى إسرائيل، غدا الأحد، وبين التجهيز لإعلان خطة السلام الأمريكية المحتملة.

وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء في نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة، إسلاميا ودوليا.

وكثر الحديث خلال الشهور الأخيرة عن خطة أمريكية لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين حملت اسم "صفقة القرن".

وتحدثت تقارير صحفية غربية عن ملامح لتلك الخطة، تشمل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.