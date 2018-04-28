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أردوغان يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية رسميا

28
APRIL
2018
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وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، وثيقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشر أردوغان، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، صورة له وهو يُوقّع وثيقة ترشحه ويقدمها لنائبي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، مصطفى إلي طاش، ومحمد موش.

ومن المنتظر أن يبدأ أردوغان حملته الانتخابية يوم السبت، من مدينة إزمير غربي البلاد.

والجمعة الماضية، أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مقترح قانون مشترك لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.

ونظمت تركيا في نيسان 2017 استفتاء شعبيًا، خلص إلى إقرار تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية.

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