تويتر يحجب حساب نائب إسرائيلي حرّض على قتل عهد التميمي

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، إن موقع التواصل الاجتماعي تويتر حجب حساب النائب الإسرائيلي بتسالئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" عن الموقع لمدة 12 ساعة.

وأضافت أن هذا الحجب جاء بعد تغريدة لسموتريتش عن الطفلة عهد التميمي.

ووصف النائب الاسرائيلي عبر صفحته على موقع "فيس بوك" القرار بالظالم.

وكان سموتريتش نشر تغريدة قال فيها إنه كان يفضل أن تتلقى الطفلة الأسيرة عهد التميمي، رصاصة في ركبتها بدلا من الحكم الصادر ضدها من المحكمة العسكرية الإسرائيلية.

وتوصلت نيابة الاحتلال العسكرية، في 21 آذار الماضي، إلى اتفاق ادعاء مع هيئة الدفاع عن الأسيرة، فرض بموجبها الحبس الفعلي لمدة 8 أشهر على الفتاة.