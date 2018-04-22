العثور على مقبرة جماعية في الرقة

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عثر على عشرات الجثث العائدة إلى متشدّدين ومدنيين داخل مقبرة جماعية في الرقة المعقل السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية" بحسب ما أعلن مسؤول محلي السبت.



ويذكر أنه في تشرين الأول 2017، طردت قوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل عربية وكردية يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن الإرهابيين من الرقة بعد أشهر من المعارك.



وقال عبدالله العريان رئيس لجنة إعادة الإعمار بمجلس الرقة المدني إنه تمت حتى الآن إزالة ما يقرب من خمسين جثة من المقبرة الجماعية التي تحتوي على ما بين 150 و200 جثة عائدة إلى مدنيين وإرهابيين.



وتقع المقبرة الجماعية تحت ملعب لكرة القدم بالقرب من مستشفى كان الإرهابيون قد تحصنوا فيه قبل أن يخسروا معركة الرقة.



وأوضح العريان "تحصن الدواعش داخل المشفى الوطني. وبقي بعض المدنيين. كان هذا المكان الوحيد الذي يبدو متاحا للدفن. وهم دفنوا على عجل". مضيفا أن بعض الجثث تحمل الاسم الحربي للإرهابيين، في حين لا تحمل جثث المدنيين سوى الأسماء الأولى.



في منتصف شباط المنصرم، عثر الجيش السوري على مقبرة جماعية في محافظة الرقة تضم جثث 34 شخصا قتلهم تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي نهاية كانون الأول، جرى العثور على مقبرتين جماعيتين في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري في ريف الرقة الغربي، وأورد الإعلام الرسمي في وقت لاحق أنه تم انتشال أكثر من 150 جثة من المقبرتين.