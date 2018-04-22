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تعليمات سعودية جديدة بعد حادثة القصر الملكي!

22
APRIL
2018
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أصدرت وزارة الداخلية السعودية،الأحد، تعليمات لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية "درون" بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم استخدامها لحين صدور تنظيم لها، وذلك بعد يوم من إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية قرب قصر ملكي في العاصمة الرياض.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار، قال نشطاء إنّها داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية.

ونفى مسؤول سعودي كبير لوكالة "رويترز"، سقوط ضحايا بسبب إسقاط الطائرة، لافتاً الى أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في القصر في ذلك الوقت.

وكانت القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في الحي رصدت طائرة صغيرة من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ رجال الأمن في النقطة الأمنية تعاملوا معها "وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

ونقلت الوكالة السعودية عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله إنّ "تنظيم استخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد "درون" في مراحله النهائية"، داعياً "هواة استخدام هذه النوعية من الطائرات إلى الحصول على التصريح اللازم الذي يخولهم استخدامها للأغراض المخصّصة لها في المواقع المسموح بها".

Reuters
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