كوب شاي أدى الى وفاة "رامي".. إليكم ما حصل!

A + A -

في حادثة أليمة، رفض صاحب مقهى مصري بالجيزة تنفيذ طلب صاحب مزرعة ماشية بإحضار كوب شاي له.

بعد ذلك نشبت بينهما مشاجرة، حمل خلالها صاحب المقهى "مصطفى م." (34 عاماً) سكيناً وسدد بها عدة طعنات في المجني عليه صاحب المزرعة "رامي .ع" (33 عاماً) فسقط على الأرض غارقاً في دمائه وفارق على إثرها الحياة.

وتلقت النيابة العامة إخطاراً بالواقعة يفيد بوفاة "رامي"، وأفادت التحقيقات أن رفض صاحب المقهى إرسال الشاي للضحية تطور الى مشادة كلامية ثم الى شجار إعتدى على إثره صاحب المقهى على تاجر المواشي بسلاح أبيض، وتم نقله لمستشفى الشروق وتوفي عقب وصوله.

(شاشة)