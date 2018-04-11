بالفيديو - محمد بن سلمان يكشف عن سر غياب زوجته عن الأضواء!

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كشف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن سر غياب زوجته عن الأضواء، قائلا إنها ترغب في البقاء بعيدا عن الضغط السياسي وأن تعيش حياة طبيعية مع أبنائهم، وهو قرار يحترمه ويؤيده.

وأضاف بن سلمان، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه بباريس، جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء، وهم حريصون جدا بأن تكون حياتهم الطبيعية والبسيطة لا تتأثر بسبب موقعي ومنصبي اليوم".

وتابع: "أريد أن أحافظ على حياة طبيعية جدا لأبنائي، بعيدا عن الأضواء، وبعيدا عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدا، وأيضا زوجتي تريد هذا الشيء، وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي، هذا هو السبب الرئيس بالنسبة لي".

ويأتي رد ولي العهد السعودي بعد سؤاله من قبل صحفية فرنسية عن احتمال مرافقة قرينته له خلال زيارته القادمة إلى فرنسا، وذلك في ظل ما يقوم به من إصلاحات من أجل مصلحة النساء السعوديات في المملكة.

ووصل محمد بن سلمان، إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة إلى الولايات المتحدة دامت 19 يوما التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار الساسة ورجال الأعمال.