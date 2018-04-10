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تشاجر مع سائق فدهسه بالقطار.. تفاصيل مقتل مهندس داخل ورش

10
APRIL
2018
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لم يدرك المهندس علاء هاشم نصر مسعود، مدير الوردية المسائية بالورش المركزية للسكك الحديدية، أن إصراره على تنفيذ تعليمات رئيسه، بسحب أحد القطارات إلى محطة رمسيس، سيكون سببًا في مقتله دهسًا على يد سائق قطار بعد مشادات كلامية بينهما.

داخل ورش فرز القطارات الأسباني بمنطقة أبو وافيه، أنهى (م. م.) ٥١ سنة، سائق قطار، حياة المهندس علاء هاشم، ٣١ سنة، مهندس صيانة بالسكك الحديدية، دهسًا بالقطار 987.

يحيط بورش الفرز سور عال يتوسطه بوابة حديدية يؤمنها أفراد شرطة لتفتيش المترددين على المكان، اصطحبنا أحد المهندسين إلى مدير الورشة، وفي الطريق، تساءل: "انتوا جايين عشان المهندس علاء؟" متابعًا: "السواق داس عليه وهو واقف قدام القطر، ولما مات رجع داس عليه تاني".

السبت الماضي (يوم الواقعة)، انهمك المهندس المجني عليه علاء في صيانة ومتابعة القطارات الخارجة إلى محطة مصر، وفي الواحدة ظهرا حضر السائق المتهم يقود جرارا لإيداعه ورشة الصيانة، وهمَّ بالمغادرة للانصراف إلى منزله، لكن "علاء" طلب منه اصطحاب قطار آخر إلى محطة رمسيس بناء على تعليمات من رئيسه، وفق ما أوضح محمد هاشم، شقيق المجني عليه في اتصال هاتفي مع مصراوي.

وأضاف محمد أن شهود العيان أخبروه بأن السائق رفض طلب شقيقه، كما رفض الرد على مكالمة هاتفية من الرئيس المباشر لعلاء، ما دفع علاء إلى الوقوف أمام القطار لمنعه من التحرك ولحين إنهاء التفاوض مع السائق المتهم.

وأكد أن المجني عليه أدار ظهره للقطار خلال إجراء مكالمة هاتفية مع رئيسه لإيجاد حل للأزمة، فما كان من السائق إلا أن فتح سرعات الجرار الـ8 "داس على أخويا ورجع عليه تاني فهشم رأسه"، وأرجع ارتداد السائق مرة أخرى إلى أن القطار لا يمكنه الرجوع من ذات الطريق لأن قطارا آخر سيكون على ذات التحويلة.

مازال الحزن يخيم على أصدقاء علاء داخل الورش، الذين أجمعوا على حسن خلقه منذ انتقاله للعمل معهم منذ 5 سنوات؛ فيما تواصل أسرته بالمنصورة تلقي العزاء وسط انهيار والدته وزوجته وأطفالها الثلاثة (أكبرهم 3 سنوات).

من جهته، رفض المهندس سيد سالم، رئيس الهيئة التعليق على الأمر، قائلًا: "الموضوع في النيابة". كما رفض السماح لنا بالحديث مع الشهود داخل ورش الفرز.

المصدر: مصراوي

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