اردوغان لدول الغرب: فلتذهبوا إلى الجحيم!

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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة اللهجة إلى دول الغرب، مؤكدا أنه لا يحق لهذه الدول أن تشكو من الإرهاب لأن "وجوههم وأيديهم وتاريخهم ملطخ بدماء الأبرياء".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله مخاطبا الغرب: "إن دماء الأبرياء الذين اكتفيتم بمشاهدتها، تلطخت بها وجوهكم وأيديكم وتاريخكم ومستقبلكم. ولايحق لهذه الدول أن تشكو من الإرهاب". وأضاف: "نقول لمن يتحدثون معنا بلسان الإرهابيين: فلتذهبوا إلى الجحيم".

وتابع: "تباً للذين حوّلوا المأساة في منطقتنا إلى مطية لتجّار أسلحتهم، ولمصالحهم السياسية الداخلية، وتباً لما يفهمونه من الديمقراطية والدبلوماسية وحقوق الإنسان".