هكذا برر ليبرمان قنص المصور ياسر مرتجى برصاص إسرائيلي!

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برر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قنص الجيش الإسرائيلي لصحفي فلسطيني وقتله بالرصاص الحي، بالقول إن عناصر حركة "حماس" يتخفون في هيئة صحفيين للاقتراب من السياج الحدودي.

وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس السبت أن: "عناصر حماس يتخفون بملابس صحفيين ويستخدمون سيارات إسعاف ويرتدون ملابس مشابهة لزي عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني (منظمة فلسطينية غير حكومية) للاقتراب من السياج الأمني".

وقال ليبرمان: "نحن لن نتحمل أي مخاطر أمنية، وكل من يقترب من السياج الأمني يعرض نفسه للخطر"، متهما "حماس" بإرسال من وصفهم بـ"الإرهابيين" تحت ستار المدنيين للإضرار بالسيادة الإسرائيلية.

وانتقد ليبرمان وسائل الإعلام العالمية التي غطت "مسيرات العودة" الفلسطينية، وادعى أن: "العالم يقدم لنا هذا العرض الإرهابي كتظاهرة مدنية، هذا هو النفاق بذاته".

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي، "موشيه كحلون"، إن هناك محاولات لإحراج إسرائيل دوليا من خلال التظاهرات المستمرة على حدود غزة.

وجدد كحلون تصريحات سابقة لوزير الدفاع بأنه "لا يوجد أبرياء مدنيون على الحدود مع قطاع غزة".

واستشهد المصور الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى، أمس السبت، متأثرا بإصابته، حيث تم قنصه من قبل الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أثناء تصويره المتظاهرين في مسيرة "العودة وكسر الحصار"، قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل.