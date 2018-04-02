قتل وتنكيل ثم حرق للجثة.. لخلاف على فتاة

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وقعت، السبت، جريمة بشعة في إحدى بلدات ولاية الجزائر العاصمة راح ضحيتها شاب وذلك بسبب خلاف نشب بين اثنين على فتاة، وفقا لتقارير صحفية الاثنين

وأوضحت صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية، الاثنين، أن أحداث الجريمة المروعة جرت في مدينة الشراقة غربي العاصمة الجزائرية.

وقالت الصحيفة أن شابا في الثلاثينات من العمر، قد أزهقت روحه على يد شاب آخر، بعدما دخل معه في نزاعات بسبب فتاة، ليقوم بعدها الجاني بالتنكيل بجثة ضحيته بعد قتله.

وتفاصيل الحادثة، تعود إلى نشوب خلافات ونزاعا عدة بين الضحية والجاني خلال تنافسهما على خطب ود فتاة، ليقوم أحدهما بترصد الضحية ومباغتته على حين غرة.

ووفقا للصحيفة، وبعدما نفذ الجاني جريمته في حق الضحية بقتله وإراقة دمه، راح وبدم بارد ينكل بجثته قبل أن يحرقها، وليلوذ بعدها بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وسارع السكان للإبلاغ لاحقا للإبلاغ عن جثة محترقة، ليتنقل أفراد الشرطة "الدرك" إلى الموقع على الفور، ويجرى فتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية.