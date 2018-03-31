الجيش السوري يعلن السيطرة على كلّ مدن وبلدات الغوطة الشرقية

A + A -

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، سيطرتها بشكل كامل على جميع مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأكدت القيادة اليوم السبت 31 آذار أنه بعد سلسلة من المعارك والأعمال القتالية "المخططة بشكل دقيق والمنفذة بتعاون وتنسيق عال بين مختلف صفوف القوات المسلحة، أنجزت تشكيلات من قواتنا المسلحة عملية عسكرية سيطرت على الغوطة الشرقية"، حسب وكالة الأنباء السورية.

وأضاف بيان القيادة العامة أن "الانتصار في الغوطة الشرقية من شأنه تأمين طرق المواصلات الرئيسية بين دمشق والمناطق الوسطى والشمالية والساحلية".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة وجهت ضربة "قاصمة للمشروع الإرهابي تجاه سورية أرضا وشعبا".