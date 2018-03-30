living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محمد بن سلمان يحتسي القهوة داخل مقهى عام في نيويورك وماذا قالت النادلة التي قدمت القهوة للأمير محمد بن سلمان

30
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل مقهى في مدينة نيويورك برفقة حاكم المدينة السابق مايكل بلومبيرغ.

ولفتت وسائل الإعلام السعودية إلى أن محمد بن سلمان شرب القهوة في أحد مقاهي شبكة "ستاربكس" وسط منهاتن.
وعلّقت صحيفة "سبق" بالخصوص قائلة: "أظهرت صورة التقطت مؤخرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه رغم جدول الأعمال المزدحم للأمير الشاب، إلا أن البساطة ما زالت حاضرة ولها نصيبها وسط هذا الكم الهائل من المهام والمسؤوليات التي تؤسس بدورها لروح جديدة تصنع مستقبلا جديدا".
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن النادلة التي قدمت فناجين القهوة لولي العهد السعودي ومرافقيه قولها: "سعدت بأن أقدم القهوة لزعماء مشاهير، وخصوصا للأمير محمد بن سلمان وبلومبيرغ".

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout