إحباط محاولة تسلل رابعة من غزة خلال أسبوع

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أحبطت إسرائيل محاولة تسلل هي الـ4 خلال أسبوع من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية حسب تل أبيب، وذلك بعد اعتقال فلسطينيين اثنين اجتازا السياج الأمني الملتف على جنوبي القطاع.

وحسب مواقع إسرائيلية، تم إلقاء القبض على فلسطينيين بالقرب من مكان اجتيازهما للسياج وبحوزتهما قطّاعتان وسكين.

ووقعت حادثتان قرب السياج الحدودي يوم أمس الأربعاء، حيث اعتقل فلسطيني عبر الحدود شمالي القطاع في منطقة "زيكيم"، أوقفته القوات الإسرائيلية قرب السياج الحدودي.

وفي الحادث الثاني اقترب فلسطينيان من معبر قديم، وأضرما النار في المكان.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء، وذلك بعد أن تجاوزوا السياج الحدودي وساروا مسافة 20 كيلومترا ووصلوا إلى القاعدة العسكرية "تسيئيليم".

وتواصل القوات الإسرائيلية التحقيق، حيث كان بحوزة المتسللين قنابل يدوية وسكاكين ولم يتم رصدهم حتى صاروا بعيدا في العمق الإسرائيلي.

من جهته حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي إدرعي من أن القوات الإسرائيلية ستتصدى لأي محاولة للمساس بالجدار الأمني أو اجتيازه خلال المسيرة المقررة غدا.

كما حذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوآف مردخاي من أن إسرائيل سترد بقوة وحزم على كل محاولة للوصول إلى السياج الأمني وإلحاق الضرر به خلال المسيرة .

في غضون ذلك تتخذ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إجراءات مشددة تحسبا لأي طارئ خلال مسيرة "العودة" المقررة في القطاع غدا الجمعة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله