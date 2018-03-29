أنباء عن 500 رجل أعمال سعودي سيلتحقون بملف الفساد

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احتجزت السلطات السعودية عشرات رجال الأعمال والوزراء والأمراء لأسابيع قبل التوصل لتسويات مالية- أرشيفية

راجت أنباء غير مؤكدة عن التحاق نحو 500 رجل أعمال سعودي بقائمة المتهمين بقضايا فساد.

وقال حساب "العهد الجديد" إنه "بينما يجوب MBS (محمد بن سلمان) أمريكا، ويلتقي مع الشركات والمستثمرين، في الداخل يتم الانتهاء من قائمة بأسماء 500 رجل أعمال سيتم التواصل معهم قريبا؛ لمساومتهم على أموالهم وأملاكهم؛ بدعوى تعاملهم المسبق بصفقات فساد".

وبحسب "العهد الجديد"، فإن "العامل على إعداد هذه القائمة سعود القحطاني، بالتعاون مع أمن الدولة، وبعلم النائب العام".

وسعود القحطاني هو مستشار في الديوان الملكي السعودي، برتبة وزير، برز في عهد الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان.

وكان ولي العهد السعودي تحدث عن لقاءات صحفية سابقة حول توصل السلطات إلى تسوية مالية مع غالبية المعتقلين سابقا على قضايا متعلقة بالفساد.

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