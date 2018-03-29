العراق والأردن يعتزمان توقيع اتفاقية تتعلق بتأمين الحدود

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عربي 21 - يعتزم العراق، توقيع اتفاقية خاصة مع الأردن تتعلق بضبط الحدود بينهما عقب انتهاء عمل اللجان الفنية المعنية، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، الأربعاء، إن "القرار يتكون من شقين، الأول تفويض وزير الدفاع عرفان الحيالي بالتوقيع على الاتفاقية، والثاني توجيه وزارة الخارجية بتخويل الحيالي لإتمام الاتفاقية الخاصة بالجانب الأمني والاستخباري على طول الحدود مع الأردن".

وبخصوص موعد توقيع الاتفاقية بين البلدين، قال الحديثي إن "ذلك سيتم بعد انتهاء اللجان الفنية المعنية بين الجانبين من إتمام بنود الاتفاقية بشكل كامل".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي، صوت الثلاثاء الماضي، على مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.