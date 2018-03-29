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فيديو الاعتداء الجنسي بالمغرب..سقوط الجاني وتحديد هوية شريكه

29
MARCH
2018
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أوقفت الشرطة المغربية، الأربعاء، الشاب الذي ظهر في فيديو وهو بصدد الاعتداء جنسيا على مراهقة، في جريمة أثارت موجة من الغضب الشعبي في البلاد.
وقال بيان للسلطات المحلية لإقليم الرحامنة أن عناصر الدرك نجحوا في "توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الإنترنت، وهو بصدد تعريض فتاة لمحاولة اعتداء جنسي".
 
وحسب المعلومات الأولية التي أوردتها البيان، فإن الجاني يبلغ من العمر 21 عاما، و"يقطن بدوار كداوة، جماعة آيت حمو، قيادة بوشان فيما تقطن الفتاة التي تعرضت للاعتداء، والبالغة 17 سنة، بدوار معلمين الواد بنفس الجماعة بإقليم الرحامنة".
 
و"قد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم تحديد هوية الشخص الآخر الذي قام بتصوير تلك الأفعال الإجرامية، حيث تجري حاليا الأبحاث لتوقيفه".
 
والمقطع الذي نشر الثلاثاء يظهر شابا يضحك فيما يمزق ملابس الفتاة، التي كانت تبكي وتصرخ قائلة "واش معندكش أخت؟"، أو "أليست لديك أخت؟ هل تحب أن يحدث هذا لها؟".
 
وبدأت عبارة "معندكش أخت" في التداول بشكل رائج على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، الذي كانت حكومته قد تبنت الشهر الماضي قانونا تاريخيا يكافح العنف ضد المرأة.
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