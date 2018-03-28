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فيديو "الاغتصاب" يهز المغرب.. والأمن يدخل على الخط

28
MARCH
2018
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قال بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن في المغرب، مساء الثلاثاء، إن مصالحها باشرت التحريات الدقيقة لتحديد هوية الشخص الذي ظهر في شريط فيديو وهو بصدد الاعتداء جنسي على إحدى الفتيات.
وانتشر الفيديو كانتشار النار في الهشيم، وذلك بسبب الأسلوب "الوحشي" الذي استخدمه المراهق في محاولة منه للاعتداء على الفتاة، في وقت كان أحد أصدقائه يوثق المشهد بهاتفه.
 
ويرصد المقطع الفتاة وهي تصرخ وتطلب النجدة، كما قالت للمعتدي "هل ترضى هذا لأختك؟".
 
وذكرت مديرية الأمن، حسب البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مصالحها كانت قد رصدت شريط فيديو، مدته 55 ثانية، يظهر فيه شخص في العشرينيات من عمره وهو بصدد محاولة نزع ملابس فتاة تحت الإكراه، بينما يقوم شخص ثالث بتوثيق تلك الأفعال الإجرامية باستعمال كاميرا رقمية.
 
وتابعت أنها باشرت "مجموعة من الأبحاث والتحريات الدقيقة لتحديد هوية الشخص فضلا عن كشف مكان وتوقيت ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
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