يسرا تكشف سبب عدم تصويتها في الانتخابات الرئاسية

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أكدت النجمة يسرا، عن عدم مشاركتها في التصويت بالانتخابات الرئاسية اليوم بسبب ارتباطها بتصوير مشاهد مسلسلها "بني يوسف" في مدينة السادس من أكتوبر .

وقالت يسرا، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إنها ستتجه اليوم الثلاثاء في الحادية عشرة صباحاً إلى لجنتها الانتخابية بالزمالك للإدلاء بصوتها .

وطالبت يسرا جموع المصريين بالنزول والمشاركة في الانتخابات، لأن صوتهم أمانة على حد قولها، وقالت يسرا إن مصر تسير على الطريق السليم، وعلينا أن ندعم الرئيس السيسي حتى يحقق مشوار الإنجازات والحلم .

والمعروف أن يسرا تخوض السباق الرمضاني بمسلسل "بني يوسف"، ويشاركها البطولة هشام سليم، وشيرين رضا، وأحمد حاتم، ونجلاء بدر، إخراج محمد علي.