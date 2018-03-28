بعد نقله للمستشفى نتنياهو يغرد: الأمور على ما يرام

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خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء من مستشفى هاداسا في القدس حيث أجرى فحوصا طبية على إثر "ارتفاع بدرجة الحرارة" بحسب ما اعلن مكتبه في بيان.

وقال نتنياهو على تويتر : "أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".

وقد تمكن نتانياهو من العودة إلى مقر إقامته في القدس بعد إخضاعه لمجموعة من التحاليل "التي كشفت عن مرض فيروسي حميد في الجهاز التنفسي" بحسب البيان.

وفي وقت سابق الثلاثاء قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في بيان إن نتانياهو ادخِل الى مستشفى هداسا إثر "ارتفاع في درجة الحرارة".

ووفقا للبيان فإن نتانياهو البالغ الثامنة والستين من العمر يعاني أيضا من "السعال".

وقال الطبيب الخاص لنتانياهو الدكتور تسفي بيركوفيتش "إن رئيس الوزراء لم يستكمل كما يجب فترة النقاهة اثر وعكة كانت قد ألمت به قبل أسبوعين".