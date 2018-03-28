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أول ظهور لأحمد شفيق منذ تراجعه عن الترشح للانتخابات

28
MARCH
2018
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لندن- عربي21 -
ظهر رئيس الوزراء المصري الأسبق، الفريق المتقاعد، أحمد شفيق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ نحو شهرين.
 
وأدلى رئيس الوزراء شفيق بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالرئاسيات الحالية شرقي القاهرة.
 
ويعد ذلك أول ظهور لافت لـ"شفيق" بعد نحو شهرين من تراجعه عن خوض الرئاسيات الحالية واختفائه عن المشهد العام منتصف يناير / كانون الثاني الماضي.
 
ووفق إعلام محلي بث مقطع فيديو للواقعة، أدلى شفيق، بصوته بأحد المقار الانتخابية شرقي العاصمة المصرية.
 
وقال إن مشاركته تأتي كواجب وطني، معتبرا العملية الانتخابية تصب في مصلحة الوطن.
 
وفي أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن شفيق وهو مرشح رئاسي أسبق عدوله رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، قائلا في بيان له: "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".
 
وبعدها أعلن حزب الحركة الوطنية الذي يترأسه شفيق، تأييد الرئيس المصري الحالي والمرشح في السباق الرئاسي عبد الفتاح السيسي. 
 
ومنذ التراجع والإعلان، لم يظهر شفيق العائد من الإمارات بعد نحو 5 سنوات في المشهد العام بالبلاد دون أن يقدم أسبابا رغم تواجده بمصر.
 
ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، هما السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من 4 سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي) موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول، بينما يغيب عن المنافسة سياسيون بارزون لأسباب متعلقة بالمشهد السياسي والقانوني في البلاد. 
 
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