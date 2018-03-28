عملية استباقية للاستخبارات العسكرية العراقية

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قالت الاستخبارات العسكرية العراقية، إنها ألقت القبض على إرهابيين في منطقة الصقلاوية بمحافظة الأنبار وفي منطقة المنصور وسط بغداد.

وأكد مصدر مطلع لـRT، اليوم الأربعاء، على أن استخبارات الفرقتين 14 و6، نفذتا عملية استباقية نوعية، استنادا إلى معلومات دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين، وهما من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/1 إرهاب.

كما تمكن رجال الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 من العثور على 5 أنفاق لداعش الإرهابي في منطقة وادي الكصب بناحية الشورة جنوبي الموصل، كان الدواعش يستخدمونها للتنقل والاختباء. ويجري الآن تدميرها وطمرها.