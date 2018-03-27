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إقبال كبير على التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية

27
MARCH
2018
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أكد أشرف المعلم، مسئول التواصل السياسي لمبادرة "صوتك حر"، على أنه من خلال متابعة المبادرة لعملية التصويت الانتخابي لوحظ إقبال كبير من قبل الناخبين على التصويت بالانتخابات الرئاسية.
 
وأضاف، من خلال رصد حملة "صوتك حر" فى اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، فإن تردد الناخبين على اللجان لا ينقطع، والإقبال من متوسط الي كثيف"، مؤكدا على أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بنزول الجماهير المصرية لمساندة الدولة المصرية في الاستحقاق الرئاسي لعام 2018 ونؤيد ونبارك توجهات الشعب المصري.
 
وأشار المعلم، إلى أن الإرهاب إن كان قد استطاع أن يكسر الصمت الانتخابي من خلال العملية الإرهابية الأخيرة فإنه لن يستطيع أن يكسر إرادة المصريين القوية، فقد شاهدنا هذا اليوم منذ الصباح الباكر مئات الآلاف من المصريين في جميع محافظات مصر وهم يتوجهون للإدلاء بأصواتهم بكل بسالة وشجاعة واقتناع بأن الدولة المصرية دولة تنبذ الإرهاب حكومةً وشعبا.  
 
وأشادت حملة "صوتك حر" بلفتة إنسانية من مديرية أمن القاهرة، حيث وجهت ضابطات من عناصر الشرطة النسائية بقسم حقوق الإنسان لتلبية رغبة مسنة تدعى حكيمة مجلع خليل تبلغ من العمر 101 عاما للأدلأء بصوتها الانتخابي، وذلك بدائرة الأزبكية وقام ضباط التأمين بمساعدة المسنة حتي قامت بالتصويت وإعادتها لمنزلها مرة أخري.
 
وأكد المعلم أن الإرهاب الغادر الجبان لن يستطيع أن يكسر إرادة أي مصري شابا كان أو كهلا أو امرأة عن أداء رسالته الانتخابية، لتكون صورة مشرفة للعالم بأسره ورسالة واضحة بأن الشعب المصري شعب حضاري يعرف متى ينزل ومتى يساند بلده، وستكون هذه الرسالة القوية ضربة قاسمة لتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي الذي دأب على نشر الفوضى إبان حكم الجماعة.  
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية، 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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