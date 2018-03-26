الناخبون في مصر يتوجهون لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في مصر اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشحان هما الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وأدلى السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية بإحدى مقار الانتخاب بحي مصر الجديدة.

ويحق لنحو 59 مليون ناخب التصويت في هذه الانتخابات التي تجرى على مدار ثلاثة أيام.

ومن المقرر إعلان نتائج الانتخابات في الثاني من أبريل / نيسان المقبل، وإذا لم يفز أي من المرشحين بنسبة 50+1 ستجرى جولة إعادة في 24 من الشهر ذاته.

ويسعى السيسي للفوز بولاية ثانية في الوقت الذي دعا معارضون إلى مقاطعة الانتخابات.

وعشية الانتخابات، جابت حافلات وسط القاهرة تحمل مكبرات صوت تنطلق منها أغان تحث الناخبين على التوجه إلى لجان الاقتراع، وألصقت على واجهة هذه الحافلات التي تتبع محافظة القاهرة لافتات تحمل شعارات مثل "خليك إيجابي" و"شارك في انتخابات الرئاسة 2018".

كما رفعت قوات الأمن المصرية من الشرطة والجيش المكلفة بتأمين الانتخابات حالة الاستعداد بين صفوفها قبل ساعات من بدء التصويت.

ويؤمن العملية الانتخابية مئات الآلاف من جنود الجيش والشرطة، ويشرف عليها ١٧ ألف قاضٍ في أكثر من ١٠ آلاف مقر انتخابي، وتراقبها منظمات حقوقية محلية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وتنشط وسائل الإعلام المحلية خلال الأسابيع الأخيرة في الترويج لدعوة الناخبين للمشاركة في هذه الانتخابات.

وطالبت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي جماعة معارضة تضم أحزابا سياسية وشخصيات مصرية، بمقاطعة الانتخابات واصفة إياها بـ"المسرحية الهزلية".

وقرر مرشحان محتملان هما هما خالد علي وأنور السادات عدم خوض سباق الرئاسة بسبب ما وصف آنذاك "بأن السلطة سدت جميع المنافذ أمامهما، وأرادت تحويل الاستحقاق الرئاسي إلى استفتاء".

فيما ألقي القبض على سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق صبيحة إعلانه نية الترشح بسبب مخالفة القواعد العسكرية، ومنذ ذلك الحين يتجدد حبسه عسكريا من قبل النيابة العسكرية.